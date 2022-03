Krieg in der Ukraine Polen dementiert US-Medienberichte über Lieferungen von Kampfflugzeugen

Polen hat US-Medienberichten widersprochen, wonach das Land die Ukraine mit Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart ausstatten will. Polen werde seine Kampfjets nicht in die Ukraine schicken und der Ukraine auch nicht erlauben, seine Flughäfen zu nutzen, erklärte eine Regierungssprecherin in Warschau.

06.03.2022