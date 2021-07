Der frühere EU-Ratspräsident Tusk kehrt in die polnische Politik zurück.

Er übernimmt erneut die Führung der größten Oppositionspartei des Landes, der liberalkonservativen Bürgerplattform. Die Wahl durch den Parteikonvent muss von den Mitgliedern noch bestätigt werden. In seiner Bewerbungsrede erklärte Tusk, er wolle einen entschiedenen Kampf gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS führen. Momentan herrsche in Polen das Böse. Tusk war von 2007 bis 2014 Regierungschef in Polen und von 2014 bis 2019 EU-Ratspräsident.



Bei der regierenden PiS-Partei in Polen gab es heute ebenfalls Vorstandswahlen. Dabei sprach sich die Mehrheit der Delegierten erneut für den bisherigen Vorsitzenden Kaczynski aus.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.