In Polen übernimmt der frühere Ministerpräsident Tusk erneut die Führung der größten Oppositionspartei des Landes.

Der Parteikonvent der liberalkonservativen Partei Bürgerplattform wählte Tusk einstimmig zum Vize-Parteichef, der kommissarisch auch die Funktion des Vorsitzenden ausübt. Zuvor war der bisherige Parteichef Budka zurückgetreten.

Damit Tusk die Führung regulär übernehmen kann, muss er noch von den Parteimitgliedern bestätigt werden. In seiner Bewerbungsrede hatte er angekündigt, er werde einen entschiedeneren Kampf gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS führen. Momentan herrsche in Polen das Böse.



Tusk zählte 2001 zu den Gründern der Bürgerplattform. Er war von 2007 bis 2014 Polens Regierungschef. 2014 wechselte er nach Brüssel in das Amt des EU-Ratspräsidenten.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.