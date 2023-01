Reparationsforderungen

Hausruinen in der polnischen Hauptstadt Warschau im Jahre 1945. Im Vordergrund die umgestürzte Säule des Denkmals von König Sigismund III.. (dpa/PRASA)

Das Außenministerium in Warschau erklärte, die deutsche Regierung beabsichtige nicht, diesbezüglich in Verhandlungen zu treten. Der polnische Vize-Ressortchef Mularczyk kritisierte dies scharf. Er sagte der Polnischen Presseagentur, Deutschland verfolge keine freundliche Politik gegenüber seinem Land, sondern behandele es wie einen Vasallenstaat.

Polen fordert von Deutschland für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden umgerechnet 1,3 Billionen Euro. Die Regierung in Warschau hatte der Bundesrepublik dazu Anfang Oktober eine diplomatische Note übermittelt. Am Dienstag gab Polen zudem bekannt, sich in dem Streitfall an die Vereinten Nationen gewandt und um Unterstützung gebeten zu haben. Deutschland sieht für die Forderungen keine Rechtsgrundlage und verweist darauf, dass die kommunistische polnische Führung 1953 ihren Verzicht auf deutsche Reparationen erklärt hatte.

