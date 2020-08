Polen hat an den 40. Jahrestag des Danziger Abkommens zwischen streikenden Arbeitern und der kommunistischen Führung erinnert.

Es sei der größte Sieg in der Geschichte des Landes, sagte der damalige Streikführer und spätere Präsident Walesa vor dem Tor der einstigen Leninwerft. Der Wert beruhe darauf, dass die alte Ordnung besiegt worden sei, aber die Besiegten gleichzeitig ermutigt worden seien, Freunde zu bleiben.



Am 31. August 1980 hatten Vertreter der kommunistischen Partei den Forderungen tausender streikender Arbeiter nachgegeben. Diese erhielten in einem Abkommen

das Recht, eine unabhängige Gewerkschaft zu bilden - die Solidarnosc, deren Vorsitzender Walesa wurde. Sie erzwang schließlich 1989 Wahlen, die zum Sturz des Kommunismus in Polen führten.