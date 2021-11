In Polen sind erneut tausende Menschen zu einem Protest gegen das Abtreibungsgesetz auf die Straße gegangen.

In Krakau zogen die Teilnehmenden zur Residenz des Erzbischofs und einem Büro der nationalkonservatven Regierungspartei PiS. Bereits am Samstag hatten unter anderem in der Hauptstadt Warschau tausende Menschen demonstriert.



Anlass ist der Tod einer 30-jährigen Frau und ihres ungeborenen Kindes, für den Kritiker das strenge Abtreibungsverbot Polens verantwortlich machen. Demnach hatten die Ärzte nicht gewagt, ihr Leben durch einen Schwangerschaftsabbruch zu retten.

