Artikel 4 sieht Konsultationen vor, wenn ein Nato-Mitglied zum Beispiel die eigene Sicherheit bedroht sieht. Russlands Präsident Putin bot in einem Fernsehinterview an, zu vermitteln. Der EU-Außenbeauftragte Borrell bekräftigte indes, die Außenminister der EU-Staaten würden morgen Sanktionen gegen Belarus beschließen. Beteiligte am Menschenschmuggel könnten dann mit Strafmaßnahmen belegt werden. Polen meldete einen weiteren Zwischenfall an der Grenze zu Belarus. Rund 50 Migranten durchbrachen eine Absperrung und drangen auf polnisches Gebiet vor. 22 irakische Staatsbürger seien anschließend festgenommen worden. Auf der belarussischen Seite harren seit Tagen tausende Migranten aus. Staatschef Lukaschenko wird beschuldigt, Flüchtlinge gezielt aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.

