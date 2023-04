Waffenlieferungen

Polen erwägt, alle MiG-29-Kampfjets der polnischen Luftwaffe an die Ukraine zu liefern. (Michael Walczak/PAP/dpa)

Der polnische Staatschef Duda sagte nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Warschau, man werde in Zukunft in der Lage sein, die gesamte Flotte der Kampfjets sowjetischer Bauart abzugeben. Es handele sich um etwa 30 Maschinen. Duda ergänzte, dafür müssten allerdings die NATO-Verbündeten zustimmen.

Möglicherweise muss die Bundesregierung die Weitergabe an die Ukraine genehmigen, weil Deutschland im Jahr 2002 23 MiG-29-Kampfjets aus früheren DDR-Beständen an Polen verkauft hatte. Bisher hat Polen der Ukraine acht der Flugzeuge überlassen; laut Duda sollen sechs weitere zeitnah folgen. Die bisher gelieferten Maschinen stammten nach polnischen Angaben nicht aus Deutschland.

Bei dem Treffen mit Selenskyj kündigte Duda zudem an, sich bei dem NATO-Gipfel im Juli für weitere Sicherheitsgarantien für die Ukraine einzusetzen. Selenskyj betonte die Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Partnerschaft mit Polen auch für den Wiederaufbau seines Landes.

