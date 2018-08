Die EU-Kommission hat im Streit um die Justizreform in Polen nochmals den Druck erhöht.

In der Sache geht es um die vorzeitige Pensionierung von Richtern am Obersten Gericht. Die EU-Kommission hat deswegen bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet - und leitet nun den nächsten Schritt ein. In einer Erklärung heißt es, die rechtlichen Bedenken würden durch die Antwort der polnischen Behörden nicht ausgeräumt. Damit hat Polen nun einen Monat Zeit für Änderungen, andernfalls droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die umstrittene Reform trat im Juli in Kraft und sieht vor, dass die Richter am Obersten Gericht mit 65 statt mit 70 Jahren in Rente gehen.



Gerichtspräsidentin Gersdorf wehrt sich gegen das Gesetz. Sie und andere Kritiker machen geltend, dass die Regierung unliebsame Juristen am Obersten Gericht loswerden wolle.