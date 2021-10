Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben alles daran setzen, dass in Polen auch in Zukunft europäisches Recht eingehalten wird.

Kommissionpräsidentin von der Leyen reagierte mit dieser Aussage auf ein gestern vom polnischen Verfassungsgericht gesprochenes Urteil, wonach nationales Recht Vorrang vor EU-Recht habe. Von der Leyen betonte, die EU-Kommission werde das Urteil zügig analysieren und dann über die nächsten Schritte entscheiden. Möglich wären zum Beispiel finanzielle Druckmittel.



Luxemburgs Außenminister Asselborn warnte Polen davor, mit dem Feuer zu spielen. Auch die Bundesregierung äußerte Kritik. Der polnische Regierungschef Morawiecki wies Forderungen nach einem Austritt seines Landes aus der EU zurück. Polens Platz sei in der europäischen Familie der Nationen und werde es auch bleiben, erklärte Morawiecki auf Facebook.

