Die EU-Kommission hat wegen eines Fleischskandals in Polen Ermittlungen eingeleitet.

Kontrolleure sollten in der kommenden Woche ins Land reisen, um die Situation zu überprüfen, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Die betroffene Fabrik sei inzwischen geschlossen, das Fleisch werde vom Markt genommen. Nach Angaben des polnischen Veterinäramtes gelangten rund 2,7 Tonnen in andere EU-Staaten. Mindestens 13 Länder sind betroffen, darunter auch Deutschland.



Ein Fernsehsender hatte aufgedeckt, dass in einem Schlachthaus in der Stadt Kalinowo offensichtlich kranke Rinder geschlachtet und ihr Fleisch für den Verzehr ausgeliefert wurde.