Das EU-Parlament hat einen Stopp der polnischen Gesetzesinitiative zum Verbot von Sexualkunde in Schulen gefordert.

Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für eine Entschließung, die das Parlament in Warschau dazu aufruft, von der Verabschiedung des Gesetzes abzusehen. In dem Text heißt es, fehlende Sexualerziehung mache Jugendliche anfälliger für sexuelle Ausbeutung, sexuellen Missbrauch oder Gewalt.



Sollte das Gesetz beschlossen werden, würden den Lehrkräften bis zu drei Jahre Haft drohen. Initiiert wurde die geplante Rechtsänderung von Abtreibungsgegnern. Sie haben sich den -Zitat- "Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Verdorbenheit" auf die Fahnen geschrieben. Die Regierungspartei PiS unterstützt das Vorhaben. Mitte Oktober hatten tausende Menschen gegen das geplante Gesetz demonstriert. Das oberste Gericht des Landes kam vorläufig zu dem Schluss, dass der Entwurf in seiner jetzigen Form gegen das Recht auf Bildung und Gesundheitsvorsorge verstößt.