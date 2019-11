Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute, ob das polnische Gesetz zur Zwangspensionierung von Richtern an ordentlichen Gerichten gegen EU-Recht verstößt.

Die Regelung sah ursprünglich vor, dass Frauen statt mit 67 Jahren schon mit 60 und Männer mit 65 Jahren in Pension gehen. Ausnahmen konnte nur der Justizminister genehmigen. Dagegen klagte die EU-Kommission. Der Generalanwalt am EuGH geht trotz einiger Änderungen davon aus, dass das Gesetz gegen das Verbot der Diskriminierung und den Grundsatz der Unabsetzbarkeit von Richtern verstößt. Der EuGH folgt den Gutachten meistens.



Im Fall der Zwangspensionierung von Richtern an Polens Oberstem Gericht hatte der EuGH schon vor einigen Monaten geurteilt, dass die Regel gegen EU-Recht verstößt.