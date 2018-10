Polen darf ab sofort keine Richter am Obersten Gerichtshof mehr zwangspensionieren.

Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg angeordnet. Zudem muss Warschau die 27 bereits entlassenen Richter wieder einsetzen. Nachbesetzungen dürfen nicht erfolgen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Grundrecht auf Zugang zu einem unabhängigen Gericht in "nicht wiedergutzumachender Weise" beschädigt werden könne. Der Eilbeschluss folgt einer Klage der EU-Kommission, die in der Justizreform ein Verstoß gegen europäisches Recht sieht. Die eigentliche Entscheidung in diesem Verfahren steht noch aus.



In einer ersten Reaktion kündigte der polnische Regierungschef Morawiecki an, die Entscheidung aus Luxemburg genau zu analysieren. Die Mehrheit der Polen stehe hinter dem Umbau der Justiz. Präsident Duda ließ durchblicken, dass er seinen Kurs fortsetzen wolle.