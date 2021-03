Der Europarat hat Polen aufgefordert, legale Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche zu schaffen.

Das Ministerkomitee des Europarats erklärte in Straßburg, es müsse für Frauen Verfahren geben, die ihnen einen Zugang zu einer Abtreibung ermöglichten. Auch sollten Krankenhäuser gesetzlich dazu verpflichtet werden, Patientinnen an andere medizinische Einrichtungen zu vermitteln, falls ihnen aus Gewissensgründen ein Schwangerschaftsabbruch in der betreffenden Klinik verwehrt werde. Polen hat seine ohnehin strengen Abtreibungsgesetze im Januar noch einmal verschärft. Schwangerschaftsabbrüche sind nur noch nach Inzest, Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr für die Mutter erlaubt. Frauenorganisationen gehen davon aus, dass jährlich 200.000 Schwangerschaften illegal oder im Ausland abgebrochen werden.

