Die Vize-Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, Lada, geht davon aus, dass nach der morgigen Präsidentschaftswahl in Polen eine Stichwahl notwendig ist.

Der Kandidat der Opposition, der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, habe einen dynamischen Wahlkampf geführt und sei für viele Menschen eine neue Hoffnung, sagte Lada im Deutschlandfunk. Das Wahlkampfthema Homosexualität sei von Amtsinhaber Duda hochgeschaukelt worden. Allerdings spiele das Thema für die Menschen in Polen keine große Rolle, meinte Lada. Bedeutender sei die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Präsidentenwahl wird als wichtiger Stimmungstest für die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit angesehen, der auch Duda angehört. Zur morgigen Abstimmung treten elf Kandidaten an. Erreicht keiner von ihnen eine absolute Mehrheit, kommt es am 12. Juli zu einer Stichwahl.