Bei einem Brand in einem sogenannten "Escape Room" in Polen sind fünf Mädchen ums Leben gekommen.

Die 15-Jährigen hatten in dem Gebäude in der Stadt Koszalin im Norden des Landes einen Geburtstag gefeiert. Ein 26-jähriger Mann kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Das Feuer wurde laut Medienberichten vermutlich durch eine Gasflasche ausgelöst, die aus noch ungeklärter Ursache explodierte. Die polnische Regierung kündigte an, schon von heute an die Brandschutzmaßnahmen in solchen Einrichtungen zu überprüfen.



In einem Escape Room muss eine Gruppe unter Zeitdruck Aufgaben lösen, um aus dem verschlossenen Zimmer wieder herauszukommen.