Mit einer Kranzniederlegung haben Polens Ministerpräsident Morawiecki und der Chef der Regierungspartei PiS, Kaczynski, der Opfer der Flugzeug-Katastrophe von Smolensk gedacht.

Bei dem Unglück am 10. April 2010 starb auch der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski, der Zwillingsbruder des heutigen PiS-Vorsitzenden. Die Feier am Mahnmal für die Opfer der Katastrophe in Warschau fand wegen der Corona-Epidemie ohne Publikum statt.



Bei dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine beim Landeanflug in dichtem Nebel auf das russische Smolensk waren 96 Menschen ums Leben gekommen. Sie waren unterwegs zu einer Gedenkfeier für die Opfer der Massaker von Katyn von 1940.



Ermittlungen zur Ursache der Flugzeugkatastrophe dauern an. Anhänger der PiS gehen bis heute von einem Mordanschlag auf Kaczynski aus. Bislang vorgelegte Untersuchungsberichte des polnischen Innenministeriums und der russischen Ermittler sprechen von einem Pilotenfehler.