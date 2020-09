Der polnische Präsident Duda hat auf der Westerplatte bei Danzig des deutschen Überfalls auf sein Land vor 81 Jahren gedacht.

Dieser Ort sei ein Symbol des Heldentums polnischer Soldaten und für die ganze Welt eine Warnung vor einer brutalen Politik, die in den Krieg führe, erklärte Duda. So etwas dürfe sich niemals wiederholen. Mit dem Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands hatte am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen.