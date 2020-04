In Polen hat sich Gesundheitsminister Szumowski dafür ausgesprochen, die Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Pandemie zu verschieben.

Er stellte sich damit gegen die Position seiner eigenen Regierung, die bisher am 10. Mai festhält und die Abstimmung als reine Briefwahl durchführen will. Szumowski sagte dem Fernsehsender Polsat, die einzig sichere Option sei es, die Präsidentschaftswahl erst in zwei Jahren abzuhalten. Polen solle zunächst das Coronavirus bekämpfen, meinte der Kardiologe.



Kritiker werfen der rechtskonservativen Regierung in Polen vor, aus taktischen Gründen an dem Wahltermin in gut zwei Wochen festzuhalten. In Umfragen führt derzeit der amtierende Präsident Duda. Er kooperiert eng mit Ministerpräsident Morawiecki und dem Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Kaczynski.