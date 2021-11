Eine größere Gruppe von Migranten hat polnischen Behördenangaben zufolge in der Nacht versucht, die Grenze von Belarus nach Polen zu durchbrechen.

Es habe sich um etwa 150 Menschen gehandelt, sagte der stellvertretende polnische Innenminister Grodecki dem Sender Polsat News. Nach Angaben der Polizei waren Grenzschutzbeamte, Soldaten und Polizisten bei Bialowieza im Einsatz. Dort sollen Migranten Steine auf Sicherheitskräfte geworfen und versucht haben, mit Hilfe von Holzbalken den Grenzzaun zu überwinden.



Insgesamt registrierte der polnische Grenzschutz gestern mehrere hundert Versuche des illegalen Grenzübertrittes. Die EU wirft Belarus vor, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen zu bringen. Die Menschen harren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Grenzgebiet aus. Die Vermutung ist, dass sich der belarussische Machthaber Lukaschenko damit für Sanktionen rächen will, die die EU wegen Menschenrechtsverletzungen erlassen hat.

