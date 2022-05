Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist bereits abgeriegelt mit Zäunen. Nun soll eine Mauer dafür sorgen, dass keine Geflüchteten durchkommen. (imago images/Eastnews)

Die Bauarbeiten verliefen nach Plan und würden voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein, teilte der Grenzschutz der Nachrichtenagentur PAP mit. Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse. Im vergangenen Spätsommer und Herbst war die Situation dort eskaliert. Tausende von Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszuüben.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.