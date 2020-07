In Polen zeichnet sich eine hohe Beteiligung an der Präsidenten-Stichwahl ab.

Die Wahlkommission in Warschau teilte mit, bis zum Mittag hätten 24,7 Prozent der Stimmberechtigten gewählt - etwa sieben Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren.



Rund 30 Millionen Menschen können zwischen Amtsinhaber Duda und dem Herausforderer Trzaskowski entscheiden. Im ersten Wahlgang hatten beide Kandidaten die absolute Mehrheit verfehlt.



Duda wird von der regierenden PiS-Partei unterstützt. Trzaskowski ist Oberbürgermeister von Warschau und tritt für die Bürgerkoalition KO an.



Erste Prognosen zum Ergebnis werden kurz nach Schließung der Wahllokale in Polen um 21 Uhr erwartet.