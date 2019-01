In Polen ist ein chinesischer Manager des Technologiekonzerns Huawei wegen Spionageverdachts festgenommen worden.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur PAP kam auch ein polnischer Cybersicherheitsexperte in Gewahrsam. Zudem wurden Büros von Huawei in Polen durchsucht. Es seien Dokumente und elektronische Daten sichergestellt worden, hieß es.



Das Unternehmen wird mit Vorwürfen konfrontiert, in seine Geräte Spionagetechnik einzubauen, um an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Huawei weist die Vorwürfe als haltlos zurück.