Das polnische Präsidentenbüro erklärte, zu dem Gespräch der EU-Staaten mit Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj sei Nawrocki eingeladen gewesen. Wie ein Regierungssprecher erläuterte, nahm Tusk stattdessen an zwei Videoschalten mit den EU-Verbündeten vor und nach jener mit dem US-Präsidenten teil.
Nawrocki und Tusk präsentieren die beiden verfeindeten politischen Lager ihres Landes: Der Präsident ist ein Mann der rechtskonservativen PiS-Opposition, während der Ministerpräsident das europafreundliche Regierungslager anführt.
