Streit um Getreidelieferungen

Polen irritiert mit Äußerungen zu Waffenlieferungen

Polen will die Waffenlieferungen an die Ukraine auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken. Regierungssprecher Müller präzisierte damit vorherige Interview-Aussagen von Regierungschef Morawiecki. Bundesaußenminister Pistorius kündigte ein klärendes Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen an.

21.09.2023