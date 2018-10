Der polnische Journalist Adam Krzeminski sieht den Rückhalt der regierenden PiS-Partei in der polnischen Bevölkerung schwinden.

Krzeminski sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), bei den jüngsten Kommunalwahlen habe PiS zwar zugelegt, jedoch vor allem auf dem Land. In den Großstädten könne sich die Partei nicht durchsetzen. Außerdem sei PiS mit 32 Prozent deutlich unter den Ergebnissen der Umfragen geblieben, die sie bei 40 Prozent gesehen hätten. Das polnische Volk sei sehr europafreundlich. Der Publizist spricht von einer "Selbsteuropäisierung" der Bevölkerung. In den Konflikten Polens mit Europa und anderen Staaten gerate die polnische Regierung daher zunehmend innerhalb des Landes in die Isolation. Der 73jährige Krzeminski ist ein führender Journalist Polen. Er schreibt für das polnische Wochenmagazin "Polityka" und gilt als Experte für die deutsch-polnischen Beziehungen.



Der polnische Präsident Duda wird heute zu politischen Gesprächen in Berlin erwartet. Am Vormittag trifft er zunächst mit Bundespräsident Steinmeier zusammen. Nachmittags ist dann ein Meinungsaustausch mit Bundeskanzlerin Merkel vorgesehen. Duda will nach polnischen Angaben die Kritik seines Landes am Bau einer weiteren Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland vortragen. Weitere Streitthemen sind die Weigerung Polens, im Rahmen einer europäischen Umverteilung Flüchtlinge aufzunehmen sowie die von der EU kritisierte Justizreform der Regierung in Warschau.