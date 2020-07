Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer besucht vier Tage lang die militärischen Partner Deutschlands an den Ostgrenzen der Europäischen Union.

Erste Station ist heute Polen. Weitere Reiseziele sind Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien. Die CDU-Politikerin will mit ihren Amtskollegen über Ziele der laufenden EU-Ratspräsidentschaft und die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik sprechen. Ein erklärtes Ziel Kramp-Karrenbauers ist eine gemeinsame Bedrohungsanalyse der EU-Staaten, auch mit Blick auf Russland. Dazu sollen während des deutschen Ratsvorsitzes die Arbeiten an einem sogenannten strategischen Kompass vorangebracht werden.