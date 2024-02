NATO-Beistandspflicht

NATO-Generalsekretär Stoltenberg (picture alliance / Anadolu / Samir Jordamovic)

Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte in Warschau, der NATO-Grundsatz "Einer für alle, alle für einen" sei eine Verpflichtung. Die Glaubwürdigkeit Verbündeter zu untergraben, bedeute, das gesamte nordatlantische Verteidungsbündnis zu schwächen. Präsident Duda betonte, die NATO müsse stark sein, unabhängig davon, wer in den USA an der Macht sei. EU-Ratspräsident Michel warnte, die Aussage Trumps spiele allein dem russischen Präsidenten Putin in die Hände. Ähnlich äußerte sich das Weiße Haus in Washington. Nach den Worten von NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird jeder Angriff auf die NATO eine geeinte und starke Antwort nach sich ziehen.

Trump hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, im Falle seiner Wiederwahl würde er NATO-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, keinen Schutz vor Russland gewähren. Er würde Moskau sogar dazu ermutigen, mit solchen Ländern zu machen, was es wolle.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.