Polnische Arbeiter holen tote Fischer aus der Oder. (dpa/Marcin Bielecki)

Ein Kabinettssprecher erklärte in Warschau, unter anderem solle das Wasser in der Oder ständig überwacht werden. Auch seien neue Kläranlagen geplant, um sicherzustellen, dass Abwässer das Ökosystem des Flusses nicht gefährdeten. Die Gesetze sollen demnach noch in diesem Jahr im Eilverfahren beschlossen werden.

Bei der Suche nach der Ursache für das Fischsterben entdeckten die polnischen Behörden unterdessen 282 illegale Abwasser-Kanäle. Für diese gebe es keine Genehmigungen, erklärte die nationale Wasserbehörde. Es werde derzeit untersucht, von wo aus diese Leitungen zur Oder gelegt worden seien und wem sie gehörten. Bislang ist die Ursache für das Fischsterben noch unklar. In Wasserproben wurde aber sowohl in Polen als auch in Deutschland eine giftige Algenart festgestellt - möglicherweise infolge einer hohen Salzeinleitung.

Der brandenburgische Umweltminister Vogel sagte bei einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag in Potsdam, auf der deutschen Seite habe das Fischsterben ein gigantisches Ausmaß angenommen. Nach Schätzungen des Instituts für Binnenfischerei wurden zwischen 25 und 50 Prozent der Fische getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.