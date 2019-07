Außenminister Maas hat vor dem 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands die tiefe Freundschaft zwischen Polen und Deutschland gewürdigt.

Maas sagte, angesichts der unfassbaren deutschen Verbrechen in Polen sei es ein besonderes Zeichen des Vertrauens, dass er zu den Gedenkfeiern eingeladen worden sei. Er empfinde großen Respekt und tiefe Demut, dass das Land und insbesondere Warschau den Wiederaufbau nach dem Krieg aus eigener Kraft geschafft hätten. Maas nimmt in der polnischen Hauptstadt heute und morgen an den Gedenkfeierlichkeiten teil.



Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee gegen die nationalsozialistischen Besatzer erhoben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Etwa 200.000 polnische Soldaten und Zivilisten wurden während der Kämpfe getötet, eine halbe Million anschließend deportiert. Zudem zerstörten die Nationalsozialisten aus Rache fast die komplette Stadt.