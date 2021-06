Inmitten angespannter Beziehungen reist Bundesaußenminister Maas heute nach Polen.

Dort will er mit seinem Amtskollegen Rau unter anderem über die Corona-Pandemie und die Situation in Russland sowie in Belarus sprechen. Das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist derzeit belastet. Zu den Streitfragen zählen unter anderem das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2, die Justizreformen der nationalkonservativen polnischen Regierung und die Forderung Warschaus nach Kriegs-Reparationen.

