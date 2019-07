Außenminister Maas hat anlässlich des 75. Jahrestags des Warschauer Aufstands den Widerstand der Polen gegen die deutschen Besatzer gewürdigt.

Für das, was Polen von Deutschen und in deutschem Namen angetan wurde, könne man nur tiefe Scham empfinden, sagte Maas nach einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Czaputowicz in Warschau. Es erfülle ihn mit Demut und Dankbarkeit, dass er zu den Gedenkfeiern eingeladen worden sei. Zugleich würdigte Maas die tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und Polen. Vor dem Denkmal des Warschauer Aufstands nahm er am Abend an einem Gedenkgottesdienst teil.



Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee gegen die nationalsozialistischen Besatzer erhoben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Etwa 200.000 polnische Soldaten und Zivilisten wurden während der Kämpfe getötet, eine halbe Million anschließend deportiert. Zudem zerstörten die Nationalsozialisten aus Rache fast die komplette Stadt.