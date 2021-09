Die polnische Medienaufsicht hat die Lizenz für den unabhängigen privaten Fernsehsender TVN24 verlängert.

Zugleich forderte die Behörde die amerikanische Eigentümergesellschaft Discovery auf, ihre Mehrheit an dem Sender und seinen Schwesterkanälen zu verkaufen. Die Lizenz wäre am Sonntag ausgelaufen.



TVN24 hat in Polen Millionen Zuschauer. Der Sender hat wiederholt kritisch über die national-konservative Regierung berichtet. Das Unterhaus in Warschau hatte im vergangenen Monat ein Gesetz beschlossen, das Mehrheitsbeteiligungen nichteuropäischer Unternehmen an polnischen Sendern verbietet. Discovery warnte vor einer Untergrabung der Pressefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.