In Polen sind innerhalb eines Tages fast 550 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben - so viele wie noch nie.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Warschau mit. Insgesamt seien inzwischen mehr als 10.000 Infizierte gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurde mit mehr als 25.500 angegeben.



In Polen gilt derzeit ein Teil-Lockdown. Die meisten Geschäfte in Einkaufszentren sind geschlossen. Nur Supermärkte, Apotheken und Friseursalons dürfen öffnen. Schulen mussten auf Fernunterricht umstellen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.