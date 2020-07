In Polen hat Amtsinhaber Duda die Präsidentenwahl jüngsten Angaben zufolge gewonnen.

Duda komme auf 51,2 Prozent, teilte die Wahlkommission in Warschau am Morgen nach Auszählung fast aller Stimmen mit. Auf den Herausforderer Trzaskowski entfielen demzufolge 48,8 Prozent. Mit dem offiziellen Ergebnis wird frühestens am Abend gerechnet.



Ein Wahlsieg Dudas dürfte die Vormachtstellung der nationalkonservativen Regierungspartei PiS weiter festigen. Der liberale Trzaskowski hatte sich im Wahlkampf für ein besseres Verhältnis zur EU eingesetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 69 Prozent, das ist deutlich höher als beim letzten Mal.