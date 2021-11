Immer wieder versuchen Flüchtlinge über die belarussisch-polnische Grenze zu fliehen. (Archivbild) (picture alliance / AA / Polish Territorial Defense Forces)

Wie die Behörden auf Twitter mitteilten, wurden in den vergangenen 24 Stunden 134 solcher Versuche registriert. So habe in der Früh in der Nähe der Ortschaft Szudzialowo eine größere Gruppe Migranten Steine, Metallstangen und Feuerwerkskörper auf die polnischen Beamten geworfen. Der Grenzschutz sprach wörtlich von "aggressiven Ausländern". Da weder Journalisten noch Hilfsorganisationen vor Ort sind, lassen sich die Angaben kaum überprüfen.

Die Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze mit Belarus ist auch Thema auf dem zweitägigen Treffen der Nato-Außenminister in Riga.

