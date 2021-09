Zum Auftakt ihres Besuchs in Polen hat Bundeskanzlerin Merkel der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Dazu legte sie in Warschau am Grabmal des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Der deutsche Überfall auf Polen 1939 war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Allein in dem Land kamen nach Schätzungen bis zu sechs Millionen Menschen ums Leben.



Im Mittelpunkt von Merkels eintägigem Besuch steht ein Treffen mit Ministerpräsident Morawiecki. Thema ist unter anderem die Lage an Polens Grenze zu Belarus. Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarusischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge an die EU-Außengrenze zu bringen.

Außerdem soll es um die Zukunft der EU und die bilateralen Beziehungen gehen.

