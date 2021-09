Bundeskanzlerin Merkel ist in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki zusammengetroffen.

Themen waren unter anderem die Zukunft der EU und die bilateralen Beziehungen. Merkel rief die polnische Regierung auf, mit den anderen EU-Staaten im Gespräch zu bleiben. Meinungsverschiedenheiten sollten nicht vor Gericht entschieden werden. In der Kritik steht besonders das polnische Justizwesen. Derzeit prüft das polnische Verfassungsgericht, ob polnisches Recht Vorrang vor EU-Recht hat.



Zum Auftakt ihres Besuchs in Polen gedachte die Bundeskanzlerin der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Dazu legte sie in Warschau am Grabmal des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Der deutsche Überfall auf Polen 1939 war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Allein in dem Land kamen nach Schätzungen bis zu sechs Millionen Menschen ums Leben.

