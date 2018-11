Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit ungeachtet aller Differenzen vertiefen.

Es gebe viele Gemeinsamkeiten, die zeigten, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten gewinnbringend sei, sagte Bundeskanzlerin Merkel in Warschau. Auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki betonte die Gemeinsamkeiten. Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen waren neben den wirtschaftlichen Beziehungen der Brexit und das Verhältnis zu Russland. Deutlich wurden die Differenzen bei der Bewertung des UNO-Migrationspaktes. Morawiecki kündigte an, sein Land werde sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem geplanten Abkommen zurückziehen. Merkel verteidigte den Pakt und betonte, die Souveränität der Staaten werde betont.



Das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist seit Antritt der rechtsnationalistischen Regierung in Warschau schwierig. Streit gibt es vor allem wegen der Flüchtlingspolitik. Aber auch die umstrittene polnische Justizreform und Forderungen nach Kriegsreparationen erschweren die Zusammenarbeit.