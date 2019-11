Polens Regierungschef Morawiecki hat die Kritik des französischen Präsidenten Macron an der NATO als gefährlich bezeichnet.

Macron hatte der Allianz in einem Interview den, so wörtlich, "Hirntod" bescheinigt und das unter anderem an fehlender Koordination mit den USA festgemacht. Morawiecki sagte der "Financial Times", wenn es um die Sicherung von Freiheit und Frieden gehe, sei die NATO das wichtigste Bündnis der Welt.



Bundesaußenminister Maas schrieb bei "Spiegel Online", die Nachbarn in Polen und im Baltikum könnten darauf vertrauen, dass man ihre Sicherheitsbedürfnisse so ernst nehme wie die eigenen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält heute Nachmittag auf einer Tagung in Berlin eine Rede über die NATO.