Polens Ministerpräsident Morawiecki hat das Bundesverfassungsgericht für sein Urteil zur Europäischen Zentralbank gelobt.

Karlsruhe hatte darin einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs widersprochen; es ging um die Staatsanleihekäufe der EZB. Morawiecki sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, vielleicht zum ersten Mal sei in dieser Klarheit gesagt worden, dass die Mitgliedstaaten bestimmen, wo für die Organe der Europäischen Union die Kompetenzgrenzen liegen. Es handele sich um eines der wichtigsten Urteile in der Geschichte der EU, so der polnische Ministerpräsident.



Warschau befindet sich wegen seiner Justizreform im Konflikt mit der EU-Kommission. Zuletzt entschied der Europäische Gerichtshof, dass ein Teil der Reform gestoppt werden muss.