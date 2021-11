Der polnische Regierungschef Morawiecki sieht die EU durch den Andrang tausender Migranten an der Grenze seines Landes zu Belarus in Gefahr.

Heute stehe die Stabilität und Sicherheit der gesamten Europäischen Union auf dem Spiel, erklärte Morawiecki per Twitter. Er sprach von einem hybriden Angriff des Regimes von Machthaber Lukaschenko in Belarus. - Heute früh hatte Polen den Grenzübergang Kuznica geschlossen. Dort war es gestern zu Tumulten gekommen. Größere Gruppen von Migranten hatten versucht, von Belarus aus die EU-Außengrenze zu durchbrechen. Nach Angaben polnischer Behörden verbrachten tausende Flüchtlinge die Nacht in Zelten. Staatsmedien in Minsk veröffentlichten Fotos von Menschen, die sich bei Minusgraden um Lagerfeuer versammelten und Kindern, die in Schlafsäcken im Wald schliefen. Die belarusiche Regierung wies zugleich Anschuldigungen zurück, den Andrang von Migranten an der Grenze gezielt herbeizuführen. Auch Lettland und Litauen sind betroffen. Die Regierung in Vilnius will für einen Monat den Ausnahmezustand in der Grenzregion verhängen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.