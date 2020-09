Nach mehreren Monaten Wartezeit hat die polnische Regierung dem Amtsantritt des designierten deutschen Botschafters in Warschau, Freytag von Loringhoven, zugestimmt.

Das bestätigte das Außenministerium in Warschau. Nachdem der bisherige Botschafter, Nikel, Ende Juni in den Ruhestand gegangen war, hätte sein Nachfolger seinen Posten eigentlich bereits antreten sollen. Polnischen Medienberichten zufolge gab es Vorbehalte gegen den deutschen Diplomaten wegen dessen familiären Hintergrunds. Der Vater des designierten Botschafters, Bernd Freytag von Loringhoven, war von 1944 bis Ende April 1945 Adjutant von Adolf Hitler.



Heute begeht Polen den 81. Jahrestag des Überfalls der deutschen Nationalsozialisten auf das Nachbarland, mit dem am 1.

September 1939 der Zweite Weltkrieg begann.