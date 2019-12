Das polnische Parlament hat ein Gesetz gebilligt, das Sanktionen gegen kritische Richter ermöglicht.

Zuvor hatte die EU-Kommission in einem Brief die Verantwortlichen in Warschau dazu aufgefordert, das Vorhaben nicht voranzutreiben. Auch das UNO-Menschenrechtsbüro äußerte Bedenken. Nach dem neuen Gesetz können Richter bestraft und entlassen werden, die sich politisch äußern oder die Entscheidungskompetenz anderer Richter in Frage stellen.



Die nationalkonservative PiS-Regierung nimmt seit mehreren Jahren umstrittene Änderungen am Justizsystem vor. Die EU-Kommission hat deswegen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht.