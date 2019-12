Das polnische Parlament hat ein Gesetz gebilligt, das Sanktionen gegen kritische Richter ermöglicht.

Zuvor hatte die EU-Kommission in einem Brief die Verantwortlichen in Warschau dazu aufgefordert, das Vorhaben nicht voranzutreiben. Auch das UNO-Menschenrechtsbüro äußerte Bedenken. Nach dem neuen Gesetz können Richter bestraft und entlassen werden, die sich politisch äußern oder die Entscheidungskompetenz anderer Richter in Frage stellen.



Die nationalkonservative PiS-Regierung gibt an, mit der Justizreform gegen Korruption vorgehen zu wollen. Kritiker sehen durch die Neuregelung die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Die Änderungen würden die Grundrechte der Richter auf freie Meinungsäußerung bedrohen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn.

Senat kann Gesetz ablehnen

Nach seiner Verabschiedung durch das Parlament kommt das Gesetz in den Senat. In dieser zweiten Kammer hat die Opposition die Mehrheit. Ihre Spitzenpolitiker haben angekündigt, gravierende Änderungsvorschläge machen zu wollen. Allerdings kann die PiS mit ihrer absoluten Mehrheit im Parlament diese später wieder ablehnen.



Seit mehreren Jahren nimmt Polens Regierung umstrittene Änderungen am Justizsystem vor. Die EU-Kommission hat deswegen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht.