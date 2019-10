In Polen haben die Parlamentswahlen begonnen. Mehr als 30 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Verteilung der 460 Mandate im Abgeordnetenhaus und der 100 Sitze im Senat zu entscheiden.

Umfragen zufolge könnte die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PiS, stärkste Kraft bleiben. Sie geht mit Ministerpräsident Morawiecki als Spitzenkandidat in die Wahl. Ob er eine absolute Mehrheit erzielt, ist allerdings ungewiss. In den vergangenen vier Jahren konnte die PiS ohne einen Koalitionspartner regieren. Erste Prognosen nach der Parlamentswahl in Polen werden nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr erwartet.