Auch Richterinnen und Richter in Warschau protestierten 2020 gegen die polnischen Justizreform (picture alliance/ NurPhoto/ Aleksander Kalka)

Das Parlament in Warschau stimmte einem entsprechenden Gesetz zu. Die polnische Regierung will so die EU-Kommission überzeugen, blockierte Gelder freizugeben.

Die EU hält rund 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbau-Fonds zurück. Sie sieht die Unabhängigkeit der Justiz in Polen gefährdet, vor allem wegen eines Gesetzes, das es ermöglicht, regierungskritische Richter zu bestrafen. Nun soll sich nicht mehr eine Kammer des Gerichtshofs mit Disziplinarfällen von Richtern befassen, sondern das Oberste Verwaltungsgericht.

Die EU-Kommission sprach in einer ersten Reaktion von einem Schritt in die richtige Richtung.

