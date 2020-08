In Polen hat das Oberste Gericht das Ergebnis der Präsidentschaftswahl für gültig erklärt.

Damit wiesen die Richter die meisten der mehreren tausend Wählerbeschwerden zurück. Abgewiesen wurde auch eine Beschwerde des Oppositionsbündnisses, das eine einseitige Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Medien zu Gunsten des amtierenden Präsidenten moniert hatte. - In der Stichwahl am 12. Juli hatte Amtsinhaber Duda von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS rund 51 Prozent der Stimmen erhalten. Sein Herausforderer Trzaskowski, der liberalkonservative Oberbürgermeister der Hauptstadt Warschau, war mit 49 Prozent knapp unterlegen.