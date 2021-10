Das polnische Parlament hat den Bau einer befestigten Grenzanlage an der Grenze zu Belarus gebilligt.

Mit dem Vorhaben im Umfang von rund 353 Millionen Euro regagiert das Land auf die illegalen Grenzübertritte aus dem Nachbarland Belarus. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Migranten als Vergeltung für europäische Sanktionen gezielt in die EU zu schleusen.



Eine finanzielle Beteiligung am Bau der Grenzanlage lehnt die EU-Kommission allerdings ab. EU-Innenkommissarin Johannson betonte, man dürfe nicht in Lukaschenkos Falle tappen und EU-Standards verschlechtern. Dagegen appellierte EVP-Fraktionschef Weber an die EU-Kommission, die Grenzbarriere finanziell zu unterstützen. Die EU dürfe dem Treiben Lukaschenkos nicht naiv zusehen.

